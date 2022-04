Diaporama Brooklyn Beckham : Qui sont ses (nombreuses et célèbres) ex-petites amies ?

Brooklyn Beckham : Qui sont ses (nombreuses et célèbres) ex-petites amies ?

Brooklyn Beckham et sa fiancée Nicola Peltz font un quizz sur leurs connaissances mutuelle avant le mariage pour British Vogue

Brooklyn Beckham et sa fiancée Nicola Peltz font un quizz sur leurs connaissances mutuelle avant le mariage pour British Vogue

Brooklyn Beckham et sa fiancée Nicola Peltz - Les people à la sortie du Mark Hotel pour se rendre à la soirée du Met Gala (Met Ball) 2021 à New York, le 13 septembre 2021.

Brooklyn Beckham se balade avec sa petite amie Chloe Grace Moretz dans les rues de New York. Chloe fait du vélo. Le 11 novembre 2017

Brooklyn Beckham se balade avec sa petite amie Chloe Grace Moretz dans les rues de New York. Chloe fait du vélo. Le 11 novembre 2017 © CPA/Bestimage

Brooklyn Beckham se balade avec sa petite amie Chloe Grace Moretz dans les rues de New York. Chloe fait du vélo. Le 11 novembre 2017 © CPA/Bestimage

Chloë Grace Moretz et son compagnon Brooklyn Beckham se baladent en amoureux dans les rues de Los Angeles, le 4 février 2018

Sonia Ben Ammar au photocall de la soirée "2019 LACMA Art + Film Gala" au Los Angeles County Museum of Art. Los Angeles, le 2 novembre 2019.

Sofia Richie - Photocall lors de la soirée Bulgari à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle boutique de New York le 20 octobre 2017.

Sofia Richie - Photocall de la soirée "24th edition of AmfAR's Cinema Against AIDS" Gala à l'hôtel de l'Eden Roc au Cap d'Antibes, le 25 mai 2017, lors du 70ème Festival International du Film de Cannes. © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

Madison Beer est passée prendre une boisson à emporter chez Starbucks en sortant de l'émission ''Elvis Duran & The Morning Show'' à New York, le 28 juillet 2017.

Brooklyn Beckham est allé diner en amoureux avec sa compagne Madison Beer à The Grove à Hollywood le 23 juillet 2017

19 / 24

Lexy Panterra lors de la soirée de sortie de son clip vidéo pour sa chanson "Die Before You Love Me'' à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 8 mars 2021.