Kylie Jenner au Met Gala 2022 : Mariée d'honneur de Virgil Abloh, hommage iconique et très remarqué

Arrivée à New York en jet privé, avec la meilleure acolyte de voyage, sa fille aînée Stormi, Kylie Jenner a fait sensation au Met Gala, ce lundi 2 mai 2022. La plus jeune soeur du clan Kardashian/Jenner est arrivée en robe de mariée. Une mariée d'honneur qui aurait dû être au bras du créateur de la superbe robe, si le destin n'en avait pas décidé autrement. Car c'est Virgil Abloh, décédé en novembre dernier à l'âge de 41 ans, qui a conçu cette robe de mariée pour la mère de famille de deux enfants. "Virgil et moi étions supposés venir ensemble au Met Gala avant que l'évènement de 2020 ne soit reporté. Pour célébrer V et cet incroyable héritage qu'il a laissé derrière lui est très important pour moi, a fait savoir Kylie Jenner sur Instagram. Je suis tellement honorée de porter cette robe signée par cet ami si talentueux. Nous sommes avec toi ce soir Virgil et on t'aime pour toujours."

Dans cette robe, la soeur de Kendall Jenner a fait sensation. Casquette à l'envers, associée à un voile, "Off" inscrit sur le devant de la maille du t-shirt se trouvant au niveau du buste de cette superbe mariée aux allures contemporaines. Une robe à volants en tulle qui a capté l'attention des invités présents à ce Met Gala 2022. Une robe qui n'est pas sans rappeler celle au style similaire qui a clôturé le show à l'automne 2022, qui a été conçu par l'ex-directeur artistique de Louis Vuitton menswear, avant sa mort tragique. Et la veuve du créateur, Shannon Abloh n'a pas manqué de faire savoir son bonheur à l'influenceuse star. Sur Instagram, Kylie Jenner a ainsi partagé une lettre de cette dernière, avec un bouquet de fleurs.

Kylie Jenner a-t-elle respecté le dress code ?

A-t-elle enfreint le dress code de la soirée du Met Gala 2022 ? Rappelons en effet que le thème de la soirée était In America: An Anthology of Fashion, avec l'exposition concentrée sur l'inclusivité dans la mode. Et le dress code a été donné : "Gilded Age", à comprendre le glamour doré. Et tout en mettant son ami Virgil Abloh à l'honneur, Kylie Jenner a tout a fait respecté le code de la soirée. En effet, le designer était un véritable pionnier pour ce qui est de concevoir des looks inclusifs et subversifs, avec des logos bien voyant et un penchant indéniable pour le streetwear. Et cette robe de mariée des plus contemporaines peut donc être classée comme un hommage chic à l'un des plus grands talents américains de la mode. Iconique.