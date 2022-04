Kylie Jenner : Son fils de 2 mois n'a toujours pas de prénom, un proche dévoile la raison

Mais à quoi jouent Kylie Jenner et Travis Scott ? En couple depuis plusieurs années malgré de nombreuses séparations, le rappeur et la cadette de la grande famille Kardashian ont accueilli début février leur deuxième enfant, un petit garçon qu'ils avaient prénommé Wolf, petit frère de leur fille Stormi, 4 ans.

Mais apparemment, contrairement à sa soeur, le prénom Wolf (qui signifie loup, en anglais), choisi par les parents "ne lui allait tout simplement pas", avait-elle révélé sur Instagram et "n'est plus son prénom". Cependant, aucune autre annonce n'a été faite depuis, étonnant de la part d'une famille qui dévoile toute sa vie privée habituellement.

Et c'est tout simplement... parce que le bébé de deux mois et demi n'aurait pas encore de prénom ! Une information qui nous vient directement d'une source sure, puisque c'est Kim Kardashian invitée dans une émission américaine, Live with Kelly and Ryan, qui en a parlé. "Il y a un prénom qui leur plait beaucoup mais elle veut vraiment attendre d'être sûre", a expliqué la cheffe d'entreprise. "C'est vraiment une grosse décision, c'est la chose la plus difficile dans la vie de choisir un prénom pour son enfant" a-t-elle ajouté pour défendre sa cadette. Et Kim Kardashian s'y connait dans ce domaine, puisqu'elle a elle-même nommé ses quatre enfants dont le père est Kanye West, parfois de manière assez incongrue. D'ailleurs, elle raconte dans la suite de l'interview qu'elle a attendu à chaque fois la naissance de ses enfants avant d'arrêter sa décision sur North, Saint, Chicago et Psalm, aujourd'hui âgés de 8, 6, 4 et 2 ans.

"Personnellement, quand j'ai eu mes enfants, je ne les ai pas nommés avant qu'il ne naissent. Vous voulez vraiment voir à quoi ils ressemblent", a-t-elle expliqué. "Et j'entendais toujours des gens me dire : 'Comment pouvez-vous ne pas vous être préparés pour ça ? Vous aviez neuf mois pour y réfléchir !' Mais rien à faire, c'est une décision trop difficile" ,a-t-elle conclu.

Kylie Jenner avait donné plus de détail sur ce changement il y a quelques jours, pour USA Today, expliquant qu'elle avait tout de suite su que cela n'irait pas au moment de signer le certificat de naissance. "On devait se dépêcher de signer le certificat de naissance et j'ai su à la seconde où j'ai posé le stylo que j'allais probablement changer son nom", a-t-elle expliqué.

Alors, quand aurons-nous vraiment son nom ? En tout cas, tout porte à croire que le petit garçon n'aura pas un prénom classique, pas très courant dans la famille : sa grande soeur s'appelle Stormi, et certains de ses cousins True, Reign ou encore Dream !