Kylie Jenner et Travis Scott parents pour la 2e fois : le prénom du bébé révélé ?

Le bébé numéro 2 de Kylie Jenner et Travis Scott était attendu comme le messie dès l'annonce officielle de la grossesse sur les réseaux sociaux. Alors quand la jeune femme de 24 ans a révélé avoir accouché de son deuxième enfant le 2 février dernier, un raz-de-marée d'amour a envahi les réseaux sociaux, ou plutôt le post de la future maman. C'est par un sobre "2/2/22", date de naissance de l'enfant, et un coeur bleu que Kylie Jenner a annoncé l'heureuse nouvelle dans la légende d'un cliché de la main de son bébé. Kris Jenner a par la suite confirmé qu'il s'agissait d'un garçon. Le prénom reste pour l'heure un mystère mais certains internautes pensent déjà l'avoir deviné grâce aux indices laissés dans les commentaires des proches. D'après les mots choisis et les émojis qui les accompagnent, il se pourrait que bébé se prénomme Angel. L'un écrit avoir "hâte de rencontrer le petit ange", l'autre se contente d'inscrire "Angel Baby" à côté d'un coeur blanc.

D'après un proche à People, le prénom du bébé sera dévoilé "quand Kylie sera prête". La jeune maman préfère le garder quelques jours pour elle afin d'être "certaine qu'il lui plaît". En attendant, les spéculations vont bon train mais certains doutent que les proches soient allés à l'encontre de ce que souhaite Kylie Jenner. Il y aurait donc une autre hypothèse pour déchiffrer les messages du clan Jenner.

Des explications plus célestes ont fait leur apparition. Pour certains, la date de naissance, constituée en grande partie du chiffre 2, représenterait un nombre "angélique" en numérologie. Angel ne serait donc pas forcément le prénom choisi par les parents pour le petit garçon mais une façon de souligner le côté céleste du jour où bébé est arrivé. Reste à savoir ce qu'il en aurait été si le petit garçon était né la veille, sachant que sa grande soeur Stormi a pointé le bout de son nez le 1er février 2018. Quoiqu'il en soit, les regards sont plus que jamais rivés sur le compte Instagram de Kylie Jenner dont le prochain post est au moins aussi attendu que son propre fils...