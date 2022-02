Kylie Jenner est maman pour la 2e fois : Première photo !

La famille Kardashian-Jenner continue de s'agrandir ! A 24 ans, Kylie Jenner vient de donner naissance à son deuxième enfant. L'heureuse nouvelle a été annoncée ce lundi 7 février 2022 sur Instagram. Kylie a simplement posté une photo de la main du nouveau-né, tenue par sa soeur. En légende, elle dévoile également la date de naissance de bébé, le 2 février 2022. Avec son compagnon, le rappeur Travis Scott, la star de télé-réalité et gourou beauté millionnaire était déjà maman d'une petite fille : l'adorable Stormi, 4 ans.

La cadette du clan Kardashian-Jenner avait annoncé sa seconde grossesse en septembre 2021, en dévoilant une vidéo personnelle mettant en scène les débuts de cette nouvelle aventure, du test de grossesse au ventre grandissant, en passant par l'annonce aux proches et les échographies en famille. Tout au long de sa grossesse, la jeune femme a pleinement affiché son baby bump sur les réseaux sociaux. Un changement d'attitude remarqué tant sa première grossesse était restée secrète.

Début décembre, la petite soeur de Kim Kardashian avait eu droit à une fastueuse baby shower sur le thème des girafes. Un indice sur la décoration choisie pour la chambre du bébé peut-être ! Sur Instagram, la jeune femme avait laissé voir les nombreux et luxueux cadeaux qu'elle et son enfant à naître ont reçu : une poussette siglée Dior et son sac de voyage assorti, des peluches, plusieurs paquets venant de chez Tiffany & Co... Une fête célébrée quelques semaines seulement après le dramatique festival Astroworld, durant lequel plusieurs spectateurs ont trouvé la mort alors qu'ils assistaient à un concert de Travis Scott.

Au printemps prochain, Kylie Jenner et sa moitié fêteront leurs cinq ans de vie commune. Une romance qui a connu des hauts et des bas, puisque le couple s'est brièvement séparé entre 2019 et 2020. Rabibochés, le rappeur et la riche patronne de Kylie Cosmectics forment désormais une famille de quatre dans leur luxueuse villa californienne.