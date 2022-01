Kylie Jenner enceinte : luxueuse baby shower au beau milieu d'un drame

Elle a mis les petits plats dans les grands en attendant bébé. Comme la tradition le veut et l'exige, et encore plus quand on s'appelle Kylie Jenner, une baby shower a été organisée pour célébrer l'arrivée prochaine de son deuxième enfant dans le quartier de Hidden Hills, à Los Angeles. Évidemment, les invités étaient triés sur le volet mais la future maman a partagé quelques photographies sur son compte Instagram pour les plus curieux d'entre nous le dimanche 16 janvier 2022. L'évènement avait eu lieu, cependant, un peu plus tôt... et dans de bien tristes circonstances.

Selon les informations du site américain TMZ, Kylie Jenner et Travis Scott ont trinqué - sans alcool ! - avec leurs proches durant le week-end du 11 et 12 décembre au domicile de Khloé Kardashian. La discrétion était de rigueur puisque le 5 novembre précédent, la tragédie du festival Astroworld avait provoqué la mort de dix spectateurs. Si la guestlist était restreinte, on ne peut pas dire, toutefois, que le couple avait fait dans la plus grande des sobriétés. Qu'il s'agisse d'une fille ou d'un garçon, la petite soeur ou le petit frère de Stormi a déjà eu droit à de très nombreux cadeaux.

Entourée de girafes, Kylie Jenner aurait-elle dévoilé un indice sur le prénom de l'enfant ? Après tout, elle avait pris pour habitude de diffuser des images de papillons avant d'avouer que sa petite fille s'appelait Stormi à l'époque - et comme vous le savez, un battement d'ailes de papillon provoque, de l'autre côté de la planète, une véritable tornade. Quoiqu'il en soit, une grande partie du clan a profité de la baby shower de l'enfant, notamment Kris Jenner, bien sûr, mais aussi sa maman Mary Jo Campbell, ainsi que Mason, Penelope et Reign Disick, North, Saint, Chicago et Psalm West, ainsi que True Thompson, les enfants respectifs des grandes soeurs de Kylie. Si avec ça, bébé n'a pas envie de pointer le bout de son nez...