Kylie Jenner enceinte : baby shower discrète après la tragédie d'Astroworld

Kylie Jenner s'est murée dans le silence depuis la tragédie du festival Astroworld survenue le 5 novembre 2021(dont son compagnon Travis Scott est le créateur). Le week-end dernier, l'Américaine de 24 ans a par exemple célébré un heureux événement en toute discrétion. La superstar enceinte de son deuxième enfant était entourée de sa famille pour une baby shower des plus intimes...

L'info est signée TMZ. Le site américain révèle que Kylie Jenner a fêté la naissance à venir de son deuxième enfant lors d'une baby shower. Elle a eu lieu le week-end des 11 et 12 décembre 2021 au domicile de sa grande soeur Khloé Kardashian, voisine de leur maman Kris Jenner, dans le quartier de Hidden Hills, à Los Angeles. TMZ précise que ses neveux et nièces Mason, Penelope et Reign Disick, North, Saint, Chicago et Psalm West, ainsi que True Thompson, les enfants respectifs de ses grandes soeurs Kourtney, Kim et Khloé Kardashian, étaient présents. De proches amis complétaient la liste des convives. Pour ses chanceux invités, Kylie Jenner avait fait installer des coins massage. Une tente avec des tables leur permettaient de jouir de la fête en toute intimité. Aucune photo ou vidéo n'a pas été publiée sur les réseaux sociaux.