Drame au Festival Astroworld : le petit Ezra Blount, 9 ans, est mort

Ezra Blount est mort des suites d'un arrêt cardiaque et de plusieurs lésions aux organes et d'un gonflement au cerveau. Le jeune garçon de 9 ans s'était rendu au concert de Travis Scott avec son père, Treston Blount, le 5 novembre dernier. Fan de l'artiste, le petit Ezra Blount se faisait une joie de voir le rappeur en performance live. Malheureusement, le Festival Astroworld a viré au cauchemar lorsqu'un mouvement de foule en panique a semé le chaos et fait 9 morts et douze blessés.

Assis sur les épaules de son père, qui s'est fait bousculer et s'est évanoui, Ezra a été piétiné puis emmené d'urgence à l'hôpital. Plongé dans le coma, il est mort dimanche 14 novembre. Ses proches ont annoncé la triste nouvelle à la presse, par le biais de leur avocat. "La famille Blount pleure la perte incompréhensible de leur précieux jeune fils. Cela n'aurait pas dû être le résultat d'emmener leur fils à un concert, ce qui aurait dû être une joyeuse célébration. La mort d'Ezra est absolument déchirante. Nous nous engageons à rechercher des réponses et la justice pour la famille Blount", comme le rapporte People.