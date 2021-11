Drame au Festival Astroworld : un garçon de 9 ans dans le coma, Drake brisé

Il s'appelle Ezra Blout, il a 9 ans et se trouve entre la vie et la mort. Il était au concert de Travis Scott et Drake, le 5 novembre dernier, en compagnie de son père, lorsque le drame est survenu. D'après le site d'informations ABC 13 Houston, le petit garçon se bat pour rester en vie à l'hôpital pour enfants du Texas. Le petit Ezra se trouvait sur les épaules de son père, Treston, lorsqu'un mouvement de foule a fait huit morts et douze blessés, durant le festival de musique Astroworld.

D'après les informations des sites américains, le père a été violemment bousculé et s'est évanoui. Son fils lui, a chuté et aurait été piétiné. Lorsque Treston Blout s'est réveillé, son garçon a été emmené aux urgences, comme l'a rapporté son grand-père Bernon Blout. "Il a été répertorié comme John Doe parce que personne ne connaissait son nom et que son père était toujours sur place", a-t-il déclaré à ABC 13 Houston.

La famille du petit Ezra a informé que le garçon a fait un arrêt cardiaque, qu'il a un gonflement du cerveau et que tous ses organes sont endommagés : son état de santé a "progressivement empiré". Comme pour les autres familles des victimes de ce drame, la stupeur et l'incompréhension règnent. "Je pense juste qu'il devrait y avoir une certaine responsabilité (..) C'est un petit enfant innocent, il ne méritait pas ça", a affirmé Bernon Blout, le grand-père.

Le rappeur Drake, qui a donné une performance durant ce festival et est sous le coup de poursuites judiciaires tout comme le compagnon de Kylie Jenner, a réagi sur Instagram, lundi 8 novembre. "J'ai passé les derniers jours à essayer de comprendre cette tragédie dévastatrice. Je déteste avoir recours à cette tribune pour exprimer une émotion aussi délicate que le chagrin mais c'est ce que je ressens. J'ai le coeur brisé pour les familles et amis de ceux qui ont perdu la vie et pour tous ceux qui souffrent. Je continuerai à prier pour eux et je me rendrai utile de toutes les manières possibles. Que Dieu soit avec vous tous", peut-on lire sur le réseau social.

Travis Scott, qui est accusé d'être à l'origine du "chaos" durant cette nuit, comme le note une plainte déposée à son encontre au tribunal de Houston, a également fait part de sa tristesse via Twitter.