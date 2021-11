Kylie Jenner et Travis Scott, "bouleversés" par les huit morts au festival Astroworld

Un festival qui tourne au cauchemar. Dans la soirée du vendredi 5 novembre 2021 à Houston (Texas), huit personnes ont trouvé la mort suite à un mouvement de panique lors de la soirée d'ouverture du festival Astroworld organisée par Travis Scott. Un terrible mouvement de panique s'est enclenché pendant que le rappeur était encore sur scène. 50 000 personnes étaient présentes ce soir-là, rapportait la BBC, afin d'assister à ce concert en plein air.

Via sa story Instagram, Kylie Jenner a souhaité partagé, ce dimanche 7 novembre, son ressenti suite à cette mésaventure : "Travis et moi sommes brisés et bouleversés. Mes pensées et prières vont à ceux qui ont perdu la vie, ont été blessés ou touchés d'une façon ou d'une autre par les événements d'hier", a écrit la mère de Stormi (3 ans), actuellement enceinte de son deuxième enfant. Et d'ajouter, au sujet de son compagnon : "Je sais qu'il se soucie très profondément de ses fans et de la communauté de Houston" (voir diaporama).