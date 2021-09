Kylie Jenner enceinte : elle ose la robe transparente et dévoile son babybump en culotte noire

C'est la troisième apparition publique de la maman de la petite Stormi (3 ans) depuis qu'elle a officialisé sa seconde grossesse le 8 septembre dernier. Elle a précédemment dévoilé une vidéo déjà vue plus de 129 millions de fois où elle dévoile son test de grossesse ainsi que de nombreux moments forts avec son chéri, sa fille et ses proches. Ravie à l'idée de devenir une nouvelle fois grand-mère, on y découvre Kris Jenner éclater de joie au moment d'apprendre cette merveilleuse nouvelle. "C'est l'un des plus beaux jours de ma vie" s'écrie-t-elle. Sur les images, on découvre également le futur papa - récemment accusé d'infidélité envers Kylie - faire de nombreux bisous au ventre de Kylie.

Le 19 août dernier, Caitlyn Jenner - actuellement en pleine campagne électorale pour devenir gouverneur de Californie - avait révélé que la famille Kardashian était sur le point de s'agrandir sans en dire plus sur l'identité de la mystérieuse maman. "J'ai dix-huit petits-enfants et j'ai récemment appris qu'un autre est en route. Ca fera donc dix-neuf", avait confié Caitlyn à une potentielle électrice.