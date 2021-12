Travis Scott : "Je n'ai rien entendu", le rappeur se défend après le drame d'Astroworld

Je n'ai rien entendu.

Travis Scott a ensuite répondu à la question sur son attitude pendant le concert, et pendant que certains de ses spectateurs suffoquaient sous le poids de la foule. Il assure avoir tout fait pour garantir la sécurité et le bien-être du public. "À chaque fois qu'on entend quelque chose comme ça [des cris à l'aide, NDLR], on veut arrêter le spectacle. On veut s'assurer que les fans ont l'attention qu'il leur faut. Et à chaque fois que j'ai pu voir quelque chose, je l'ai fait ! Je me suis arrêté plusieurs fois pour m'assurer que tout allait bien... Je n'ai rien entendu, confie le compagnon de Kylie Jenner, qui se produisait devant près de 50 000 personnes. C'est comme la mer. On a la lumière, le son, la pyrotechnique, mes oreillettes avec le son, mon retour micro, la musique, le groupe... Tous les sons se ressemblent !"

Travis Scott a aussi eu une pensée pour tous ses fans et leurs familles. Depuis l'accident, le rappeur est mentionné dans plusieurs plaintes pour négligence.