Diaporama Kylie Jenner et Travis Scott parents pour la 2e fois : le prénom du bébé révélé ?

Kylie Jenner et Travis Scott parents pour la 2ème fois, le prénom du bébé révélé ?

Travis Scott, Kylie Jenner arrivent à la 72ème édition Parsons Benefit où Travis Scott va être récompensé au Pier 17 dans le Seaport District à New York

Travis Scott, Kylie Jenner et leur fille Stormi arrivent à la 72ème édition Parsons Benefit où Travis Scott va être récompensé au Pier 17 dans le Seaport District à New York, le 15 juin 2021.

Kylie Jenner, Travis Scott et Stormi pour les 4 ans de la petite fille

Kylie Jenner et Stormi Webster

Kylie Jenner et Travis Scott

Kylie Jenner et Stormi Webster

Kylie Jenner, Travis Scott et Stormi Webster

Travis Scott avec sa compagne Kylie Jenner à la première du prochain documentaire de Netflix Look Mom I Can Fly au Barker Hangar dans le quartier de Santa Monica à Los Angeles.

14 / 14

Travis Scott avec sa compagne Kylie Jenner et sa fille Stormi Webster à la première du prochain documentaire de Netflix Look Mom I Can Fly au Barker Hangar dans le quartier de Santa Monica à Los Angeles.