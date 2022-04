Kim Kardashian : Supportrice de son fils Saint (6 ans), craquant footballeur

Non, il n'y a pas que les tapis rouges, les habits hors de prix et des vacances sous les tropiques dans la vie de Kim Kardashian. Maman de quatre enfants, la star de 41 ans sait aussi profiter de moments simples de la vie. C'est ce qu'elle a fait ce dimanche 3 avril.

Pas de grand restaurant, de séances photos dans la piscine d'une immense villa luxueuse au programme mais un match de football de son fils Saint, 6 ans. Tout de noir vêtue, Kim Kardashian serait presque passée inaperçue pour ne pas voler la vedette à sa graine de champion. Lunettes de soleil sur le nez, l'ex-femme de Kanye West a pris place sur les bords de la pelouse avec North, 8 ans et Chicago, 4 ans pour soutenir son fiston, bien armé pour remporter la rencontre.

Short et T-shirt de compétition enfilés, crampons aux pieds, Saint était prêt à débarquer sur le terrain à peine descendu de la voiture familiale. Entre deux mi-temps de jeu, le fils de Kim Kardashian et Kanye West courait voir sa mère et ses deux soeurs pour se désaltérer, chercher du soutien auprès de son public et recharger les batteries en énergie. Un moment en famille des plus simples qui a fait du bien à tout le monde !

Chicago, North, Saint et Psalm, les quatre enfants de Kim Kardashian, sont nés de son mariage avec le rappeur Kanye West. La santé mentale de ce dernier a fini par avoir raison de la relation du couple, dont le divorce a officiellement été prononcé en mars dernier. Après des épisodes chaotiques, dont des attaques du rappeur sur le couple formé par Pete Davidson et Kim Kardashian, les choses semblent progressivement rentrer dans l'ordre entre les deux ex. De quoi soulager la business woman et son compagnon avec qui l'histoire est de plus en plus sérieuse. Les amoureux ont officialisé leur romance et pourrait passer à la vitesse supérieure plus vite que prévu. La nouvelle belle-mère de Kim Kardashian ne serait pas contre puisqu'elle a récemment indiqué que l'arrivée d'un bébé était tout ce qu'elle espérait. Kim Kardashian et Pete Davidson bientôt parents ? L'avenir nous le dira.