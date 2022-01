Kim Kardashian "blessée" et humilée par Kanye West, lourdes accusations et coups bas

Décidément, le torchon brûle entre Kim Kardashian et Kanye West. Cible de multiples attaques dans le dernier titre My Life Was Never Eazy du rappeur - avec lequel elle a été mariée de 2014 à 2021 - la maman de North (8 ans), Saint (6 ans), Chicago (4 ans), et Psalm (2 ans) y est accusée, entre autres, de ne jamais s'occuper de leurs enfants et de les confier presque exclusivement à des nounous, devenues de véritables mères de substitution.

Selon People, la candidate de télé-réalité serait extrêmement "blessée" par les paroles de cette chanson. Une source proche de la fille de Kris Jenner a d'ailleurs confié au magazine : "Bien sûr qu'elle a des nounous (...) Elle jongle avec sa carrière, sa vie amoureuse."

Dans ce titre, le rappeur désormais en couple avec Julia Fox indique qu'il compte élever ses enfants très différemment de son ex-épouse. Lui, compte s'en occuper à plein temps, contrairement à Kim qui, toujours selon Kanye, ne passe que très peu de temps avec eux et qui n'entretient avec eux qu'une relation très superficielle. "J'ai de l'amour pour les nounous, mais la vraie famille, c'est mieux", dit-il dans le morceau.

Choquée par les propos de l'ancien candidat aux élections présidentielles américaines, la source a également confié à People : "C'était un coup bas pour lui de commencer à la clasher parce qu'elle a des nounous. Beaucoup de ses amis ne pensent pas non plus que c'était bien (...) Elle a quatre enfants. Kim vit sa vie. Elle jongle avec sa carrière, sa vie amoureuse."

Très remonté, Kanye - qui était apparu en larmes sur les réseaux sociaux car il n'avait pas été invité par Kim à l'anniversaire de leur fille Chicago - a également insulté le nouveau petit-ami de son ex-femme, Pete Davidson. Faisant référence à un accident de voiture presque fatal de 2002 duquel il était sorti indemne, il dit : "Dieu m'a sauvé de cet accident/ juste pour que je puisse botter le cul de Pete Davidson."

"[Kim] est très blessée par le fait qu'il ne cesse d'exposer leur relation et leur garde à la face du monde", a partagé cette même source, avant d'ajouter : "Elle pense que c'est la seule chose qui est sacrée, mais ce n'est pas à lui de tout transformer en cirque, et c'est ce qu'elle a l'impression qu'il fait."