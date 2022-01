Kanye West : Sa compagne Julia Fox, copie conforme de son ex Kim Kardashian

Kanye West a tout tenté pour recoller les morceaux de son histoire avec Kim Kardashian. En vain. En février 2021, l'Américaine de 41 ans demandait le divorce après presque 7 ans de mariage. Malgré les tentatives de réconciliation du rappeur, la séparation est bel et bien consommée. Kim Kardashian a refait sa vie et s'affiche publiquement avec Pete Davidson. Kanye West, lui, a jeté son dévolu sur l'actrice Julia Fox. Le coup de coeur est tout récent mais n'empêche pas les tourtereaux de se déclarer leur flamme. Dans un podcast diffusé récemment, la comédienne de 31 ans, pressentie pour incarner Madonna dans un prochain biopic, a fait part de toute l'admiration qu'elle avait pour l'artiste : "Ce qui est vraiment excitant chez lui, c'est que n'importe quelle idée peut devenir réelle. Tout est possible, tout rêve est possible et j'aime ça. Il est vraiment un homme d'action".

Pas question de faire des plans sur la comète néanmoins : "Pour le moment, je vis dans le moment présent et je n'ai aucune attente. Il n'y a pas d'étiquettes, rien de tout ça. Nous sommes juste des gens qui nous faisons du bien. C'est vraiment une connexion". Cette idylle n'empêche pas la jeune femme de garder ses priorités : son fils Valentino, tout juste un an. Pour ce premier anniversaire, l'actrice avait organisé une belle fête avec le papa, Peter Artemiev, et quelques proches. Mais Julia Fox a plus volé la vedette à son fils qu'autre chose.

Son look a détonné. Tout en noir, Julia Fox portait un sweat sur un pantalon en cuir. La tenue était complétée par un long manteau noir et des lunettes de soleil, non sans rappeler la saga Matrix... Et une tenue portée quelques jours avant par Kim Kardashian en personne ! Ce détail n'a pas échappé aux internautes.