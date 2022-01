Diaporama Kim Kardashian "blessée" et humilée par Kanye West, lourdes accusations et coups bas

Kim Kardashian "blessée" et humilée par Kanye West, lourdes accusations et coups bas

Kim Kardashian West lors de la première "The Promise" à Hollywood, le 12 avril 2017. © CPA/Bestimage

Kim Kardashian et Kanye West arrivent chez des amis avec leurs enfants North et Saint West à Los Angeles, le 5 février 2017

Kim Kardashian (emmitouflée dans un long manteau rose) et Kanye West sortent ensemble de l'hôtel Ritz Carlton pour se rendre dans les studios de l'émission "Saturday Night Live" (SNL) à New York, le 9 octobre 2021.

Kanye West et sa compagne Julia Fox s'embrassent à la sortie du club Delilah à West Hollywood le 13 janvier 2022

Kanye West (Ye) et sa compagne Julia Fox partagent un baiser à la sortie d'un dîner à deux au restaurant Delilah à West Hollywood le 13 janvier 2022.

Exclusif - Kim Kardashian et Corey Gamble au concert caritatif "Free Larry Hoover" au Memorial Coliseum de Los Angeles, le 9 décembre 2021.

Kim Kardashian se moque de sa soeur Kourtney et de son petit ami Travis Barker dans le sketch "People's Kourt" du Saturday Night Live. Le 9 octobre 2021

Kim Kardashian se moque de sa soeur Kourtney et de son petit ami Travis Barker dans le sketch "People's Kourt" du Saturday Night Live. Le 9 octobre 2021

12 / 13

Exclusif - No web - No blog - Kim Kardashian et son mari Kanye West sont allés diner au restaurant Providence à Los Angeles, le 25 mars 2017