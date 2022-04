Kylie Jenner maman : Robe en latex et silhouette parfaite deux mois après son accouchement

On dit que la nature est bien faite. On a envie de répondre que ça dépend pour qui. Le 2 février dernier, Kylie Jenner, 24 ans, donnait naissance à son deuxième enfant, un petit garçon. Et là où certaines mères mettent des années (voire toute une vie) à retrouver ne serait-ce qu'un semblant de leur corps d'avant, la star de téléréalité, elle, a mis deux mois pour récupérer le sien. Sur Instagram, la jeune maman a montré fièrement en story ses abdominaux retrouvés avant de publier, dans deux posts distincts (à voir ICI et ICI), des photos d'elle moulée dans une robe longue en latex blanc très près du corps pour une soirée spéciale Kardashian.

Les internautes ont fait part de leur admiration en constatant que Kylie Jenner n'avait pas gardé un seul reste de sa grossesse : "Tu es sublime", "Un ange, une déesse", "Tellement canon"... Les adjectifs n'ont pas manqué pour qualifier la beauté de la business woman, pourtant encore dans les changements de couches et les nuits courtes dûs à l'arrivée de bébé numéro 2.

Comme pour Stormi Webster, leur fille, Kylie Jenner et Travis Scott ont annoncé l'arrivée de leur petit garçon dans une vidéo publiée sur Youtube. Les 10 minutes d'images dévoilent en accéléré la grossesse de la future maman, les différentes fêtes organisées avant l'accouchement, les témoignages et mots d'amour adressés au futur bébé par les tantes, grands-mères et proches du clan Kardashian avant que l'image se noircisse pour ne laisser que le son du premier cri du dernier arrivé de la famille.

Ce n'est que 5 jours plus tard que Kylie Jenner officialisait la naissance de son garçon en dévoilant un cliché de la main de son bébé dans la sienne. La légende, simple date de naissance accompagnée d'un coeur bleu, a suffi pour déclencher une vague de félicitations dans les commentaires publiés par les fans. Les spéculations allaient bon train concernant le prénom choisi par les parents. Après de longues journées d'attente, Kylie Jenner révélait que leur fils s'appelait Wolf... Avant de se rétracter quelque temps plus tard : "Pour votre information, le prénom de notre fils n'est plus Wolf. Nous avions vraiment l'impression que cela ne lui correspondait pas. Je voulais le dire parce que je continue à voir Wolf partout" confiait-elle en mars dernier sans en dire plus. Près d'un mois plus tard, toujours pas de révélations concernant leur choix. Les admirateurs vont devoir s'armer d'encore un peu de patience. Pour les faire attendre, Kylie n'est pas du genre à se Jenner.