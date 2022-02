Kylie Jenner et Travis Scott à nouveau parents : le prénom de leur fils enfin dévoilé !

Kylie Jenner nage dans le bonheur. La jeune femme de 24 ans a agrandi la belle famille qu'elle a commencée à construire avec son compagnon, le rappeur Travis Scott. Le 2 février dernier, presque quatre ans jour pour jour après la naissance de leur fille Stormi Webster, Kylie donnait naissance à un garçon.

Pour l'annoncer, une sobre photo d'elle en train de tenir la main de son bébé aura suffi. En légende, un coeur bleu et une date de naissance à jamais gravée dans le clan des Kardashian/Jenner : 2/2/22. Aucune information n'avait fuité concernant le nouveau venu dans la famille. Le prénom était tenu secret. Mais ce vendredi 11 février, Kylie Jenner a enfin lâché le morceau. Son petit garçon se prénomme Wolf Webster, comme elle l'a indiqué dans sa story Instagram.

Les spéculations sont allées bon train avant que Kylie n'accepte de lever le voile sur ce mystère. Nombreux ont été les internautes à avoir une idée du prénom qu'elle avait choisi. Dans les commentaires laissés par des proches sous le post de l'annonce de la naissance, des indices laissaient penser que bébé s'appelait Angel. Entre les emojis ange et prière, les "petit ange" postés par les amis, les proches et la grand-mère Kris Jenner, tout laissait penser que le petit garçon avait hérité de ce prénom. Il n'en est donc finalement rien.

Kylie Jenner et Travis Scott sont donc les heureux parents de Stormi et Wolf Webster. La petite famille se porte bien, même si elle n'a pas choisi un mode de vie conventionnel. La business woman et le chanteur ne vivent pas ensemble et ce, malgré la naissance de leurs deux enfants. Ce que beaucoup considèrent comme une évidence ne l'est pas pour eux. Au contraire, en vivant séparément, Kylie Jenner et Travis Scott ont trouvé un équilibre qu'ils pensaient avoir perdu après l'arrivée de Stormi. Une séparation et une réconciliation plus tard, le couple semble aller au mieux. Il n'y a plus qu'à leur souhaiter que ça dure !