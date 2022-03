Kylie Jenner et Travis Scott changent le prénom de leur 2e enfant, leur fils ne s'appelle plus Wolf...

Lundi 21 mars 2022, Kylie Jenner a gâté ses millions de fans en leur offrant un magnifique cadeau. Plus d'un mois après la naissance de son fils, l'Américaine de 24 ans a publié une longue vidéo de plus de 9 minutes sur sa page YouTube baptisée To our son (voir le diaporama).

Tout comme elle l'avait fait pour son premier enfant, sa petite fille Stormi née il y a tout juste quatre ans le 1er février 2018), Kylie Jenner a réalisé une vidéo qui retrace le début de sa grossesse - lorsqu'elle découvre que son test de grossesse est positif - jusqu'à son accouchement. La jeune femme d'affaires se dévoile dans des moments intimes, en pleine échographie, mais également à l'accouchement. Cette partie qui intervient à la toute fin n'est pas filmée mais seulement documentée avec des extraits sonores. On entend son baby boy né le 2 février 2022 pousser son premier cri et son papa Travis Scot être aux anges.

Si Kylie Jenner n'avait officialisé la naissance de son deuxième enfant que quelques jours plus tard, le 7 février, elle avait mis quelques jours supplémentaires à révéler son nom. C'est finalement 11 février la petite soeur de Kim Kardashian avait levé le mystère : son bébé avait été prénommé Wolf. Un prénom que ses parents ont choisi de ne pas garder !

Lundi 21 mars 2022, Kylie Jenner a publié un message dans sa story Instagram pour faire savoir aux 320 millions d'abonnés qui la suivent que Travis Scott et elle ont fait marche arrière. Elle explique pourquoi. "Pour votre information, le prénom de notre fils n'est plus Wolf. Nous avions vraiment l'impression que cela ne lui correspondait pas. Je voulais le dire parce que je continue à voir Wolf partout", a écrit Kylie Jenner dans un message. Pour autant, la jeune maman ne révèle pas le nouveau prénom de son fils, ni même si son deuxième prénom, Jacques, a été conservé ou non. Jacques est une référence à son papa Travis Scott, de son vrai nom Jacques Bermon Webster II. L'acte de naissance divulgué par TMZ montrait en effet que le deuxième enfant de Kylie Jenner et Travis Scott portait le nom complet de Wolf Jacques Webster. On apprenait également que la fille de Kylie Jenner a accouché à l'hôpital Cedars-Sinai, à Los Angeles, à 5h35.

Kylie Jenner et Travis Scott sont en couple depuis le printemps 2017. Ils ont rompu une fois, en septembre 2019, et se sont officiellement remis ensemble près de deux ans plus tard, lors du printemps 2021. Les deux superstars forment avec leurs enfants une adorable famille, mais ont fait le choix de ne pas vivre ensemble. "[Travis] crée de nouvelles musiques et voyage très régulièrement. Ils ne vivent pas officiellement ensemble mais font tout ce qu'il y a de mieux pour que leur relation fonctionne", a récemment confié un proche au magazine People.