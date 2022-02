Kylie Jenner et Travis Scott parents : pourquoi ils ne vivent pas ensemble ?

Dans la vie, il y a les couples qui font les choses dites "dans l'ordre" et il y a les autres. Quand les premiers préfèrent se marier et tester leur solidité avec une vie à deux, les autres n'ont pas vraiment envie de suivre la logique. Kylie Jenner et Travis Scott sont de ceux-là. Parents de Stormi Webster, 4 ans, et d'un petit garçon né le 2 février dernier - prénommé Wolf Webster -, les amoureux ont choisi de ne pas vivre sous le même toit. Et l'arrivée de leur deuxième enfant n'a pas eu raison du mode de vie qu'ils ont décidé d'épouser. "Kylie et Travis sont très heureux ensemble. Il crée de nouvelles musiques et voyage très régulièrement. Ils ne vivent pas officiellement ensemble mais font tout ce qu'il y a de mieux pour que leur relation fonctionne", révèle un proche au magazine People. Vivre séparés ne les empêche pas de s'investir autant l'un et l'autre dans l'éducation de leurs enfants.

La relation entre Kylie Jenner et Travis Scott est devenue officielle en 2017. A l'époque, des rumeurs de grossesse se font pressantes jusqu'à ce que la future maman ne confirme la nouvelle par le biais d'une vidéo aux 103 millions de vues sur YouTube. L'arrivée de Stormi a bouleversé les amoureux, à tel point que l'année suivante, la rupture est consommée. Le destin a toutefois décidé de s'en mêler et de les réunir à nouveau. Pour de bon, mais toujours pas dans la même maison !

Il faut croire qu'avoir chacun son chez soi est ce qui convient le mieux à Kylie Jenner et Travis Scott. Depuis qu'ils se sont donné cette seconde chance, rien ne semble menacer leur amour. Au contraire ! Les tourtereaux ont fait du chemin. Ils sont toujours fous amoureux, n'ont pas connu de nouveau break et viennent d'offrir un petit frère à leur fille chérie Stormi. Un récent drame les a aussi rapprochés. En décembre dernier, Travis Scott se trouvait sur la scène du festival Astroworld quand une bousculade a éclaté, provoquant la mort d'une dizaine de personnes. Une épreuve qu'il a traversée au côté de Kylie Jenner car même s'il ne partage pas son quotidien avec elle, c'est dans ses bras que le rappeur se sent le plus chez lui finalement. Et c'est bien tout ce qui importe.