Kylie Jenner, maman de Wolf : l'acte de naissance de son fils dévoilé, nouvelles révélations...

Kylie Jenner avait attendu le 7 février pour communiquer sur cet heureux événement. Sa publication d'une photo en noir et blanc de la main du petit Wolf a reçu des centaines de milliers de commentaires. Ses grandes soeurs Kourtney, Kim et Khloé Kardashian, la chanteuse Rosalia, Hailey Bieber (mannequin et épouse de Justin Bieber) et bien d'autres followers l'ont félicitée suite à la naissance de son garçon.

Wolf est le deuxième enfant de Kylie et Travis. Il a une grande soeur, Stormi, née le 1er février 2018 et âgée de 4 ans. Les jeunes parents sont en couple depuis le printemps 2017. Ils ont rompu une fois, en septembre 2019, et se sont officiellement remis ensemble près de deux ans plus tard, lors du printemps 2021. Les deux superstars forment avec leurs enfants une adorable famille, mais ont fait le choix de ne pas vivre ensemble. "[Travis] crée de nouvelles musiques et voyage très régulièrement. Ils ne vivent pas officiellement ensemble mais font tout ce qu'il y a de mieux pour que leur relation fonctionne", a récemment confié un proche au magazine People.