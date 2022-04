Diaporama Kylie Jenner : Son fils de 2 mois n'a toujours pas de prénom, un proche dévoile la raison

Kylie Jenner - Photocall de la soirée Vanity Fair en marge de la 92ème cérémonie des Oscars au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts à Los Angeles.

Travis Scott et sa compagne Kylie Jenner - Les célébrités posent lors du photocall de la soirée des GRAMMY Awards au Staples Center de Los Angeles le 10 février, 2019

Kylie Jenner - Photocall de la soirée Vanity Fair en marge de la 92ème cérémonie des Oscars 2020 au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts à Los Angeles le 9 février 2020.

Kim Kardashian West, Kylie Jenner - Photocall de la soirée Vanity Fair en marge de la 92ème cérémonie des Oscars 2020 au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts à Los Angeles le 9 février 2020.

Kylie Jenner - Photocall de la soirée Vanity Fair en marge de la 92ème cérémonie des Oscars 2020 au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts à Los Angeles le 9 février 2020.

Travis Scott et sa compagne Kylie Jenner - Les célébrités posent lors du photocall de la soirée des GRAMMY Awards au Staples Center de Los Angeles le 10 février, 2019

11 / 15

Kylie Jenner. - Photocall de la soirée Vanity Fair en marge de la 92ème cérémonie des Oscars 2020 au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts à Los Angeles le 9 février 2020. © Birdie Thompson/AdMedia via ZUMA Wire / Bestimage