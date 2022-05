Mort de Virgil Abloh : son remplaçant à la direction artistique d'Off-White annoncé

C'est sur son compte Instagram officiel qu'Off-White, la marque streetwear de luxe créée par Virgil Abloh en 2013, a fait part de la nouvelle. Cinq mois après la mort brutale du créateur, emporté par une forme rare et agressive de cancer à seulement 41 ans, la maison lui a trouvé un remplaçant : "Le rédacteur en chef du magazine britannique de mode Dazed, le styliste Ibrahim Kamara, a été nommé directeur artistique et image d'Off-White, cinq mois après le décès de son emblématique créateur Virgil Abloh" lit-on en légende d'un cliché du nouveau nommé. [Il] rejoindra un collectif de créatifs et pilotera la direction artistique de la marque."

Le choix d'Ibrahim Kamara n'a pas été pris à la légère. Au contraire, il est mûrement réfléchi et basé sur la relation que les deux hommes entretenaient avant la disparition de Virgil Abloh : "La relation d'Ibrahim avec Virgil et Off-White, née et entretenue par le biais de messages privés sur Instagram, s'est épanouie à la fois personnellement et professionnellement au cours des trois dernières années. Dans ce nouveau rôle, il développera davantage son influence et sa vision des collections, de l'image et du contenu de la marque" est-il précisé.