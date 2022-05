Diaporama : Mort de Virgil Abloh : son remplaçant à la direction artistique d'Off-White annoncé

Virgil Abloh (directeur artistique Louis Vuitton Homme) et Gigi Hadid - Photocall du défilé Louis Vuitton mode Hommes printemps-été 2020 à Paris le 20 juin 2019. © Olivier Borde / Bestimage

Exclusif - Virgil Abloh se balade dans New York City, New York, Etats-Unis, le 14 septembre 2021.

Virgil Abloh - Arrivées au dîner de lancement des Parfums Louis Vuitton, Stellar Times, Cosmetic Cloud, Dancing Blossom, Rhapsody et Symphony, à la fondation Louis Vuitton à Paris, France, le 5 juillet 2021. Clovis-Veeren/Bestimage

Virgil Abloh et Bella Hadid au photocall du dîner de lancement des Parfums Louis Vuitton, Stellar Times, Cosmetic Cloud, Dancing Blossom, Rhapsody et Symphony, à la fondation Louis Vuitton à Paris, France, le 5 juillet 2021. © Olivier Borde/Bestimage

Bella Hadid et Virgil Abloh - People au défilé de mode Automne-Hiver 2021/2022 Off White "Laboratory of fun" à Paris, le 4 juillet 2021. © Veeren Ramsamy - Christophe Clovis /Bestimage