Paris Hilton en mariée chez Versace : mini-robe rose et grand décolleté pour un défilé rempli de stars

Reine éphémère des podiums, Paris Hilton a débarqué en se déhanchant sur les hauts talons aiguille rose pétant qu'elle portait pour l'occasion. Voile rose posé sur les cheveux, Paris a joué le jeu à fond, pour le plus grand bonheur de l'auditoire et de Donatella Versace, qui lui avait confié la toute dernière tenue du défilé, après Bella et Gigi Hadid ou encore Emily Ratajkowski et Irina Shayk. Tout ce beau monde s'est retrouvé ensuite pour une soirée, où Kate Moss a aussi été aperçue dans un manteau léopard.

Cette robe était loin de toutes celles que Paris Hilton a portées lors de son mariage avec Carter Reum en fin d'année dernière dans l'immense propriété de son grand-père. Au total, ce ne sont pas moins de sept tenues, toutes sur-mesure, que Paris a portées pour l'un des plus beaux jours de sa vie. Parmi elles, trois étaient signées Oscar de la Renta, l'un des couturiers préférés de la mariée.

Si Paris a fait sensation lors de son mariage, un détail avait fait scandale : l'absence de sa belle-fille de 9 ans à la cérémonie. Avant de tomber amoureux de l'héritière, Carter Reum a partagé la vie de Laura Bellizzi avec laquelle il a donc eu une petite fille. Son mari avait été pointé du doigt pour cette décision et accusé de vouloir uniquement entretenir sa fille, sans avoir besoin du moindre contact avec elle. Un geste qui, selon les informations de Page Six, aurait blessé la jeune fille. Et ça peut se comprendre...