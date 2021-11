Paris Hilton, mariée aux anges : début de sa lune de miel avec Carter Reum

"Il valait absolument le coup d'attendre !", a confié Paris Hilton en février dernier, au sujet de son mari Carter Reum. Après leur mémorable union, le couple s'est envolée en lune de miel. La superstar de 40 ans en a partagé les premières photos et vidéos sur les réseaux sociaux.

Paris Hilton compte plus de 17 millions d'abonnés sur Instagram, et plus d'un million sur YouTube. Elle permet à ses followers de suivre le déroulement de sa lune de miel. L'ex-star de télé-réalité et son époux ont donné le coup d'envoi d'un tour du monde romantique.

"Je suis heureuse de commencer ma lune de miel avec mon mari dans un des endroits préférés : Bora Bora !, a-t-elle écrit sur Instagram. Je retracerai tout mon voyage autour du monde pour que vous puissiez tous voir et vous joindre à nous." Le premier épisode de cette série de vidéos se déroule donc en Polynésie Française.

Paris et Carter ont posé leurs valises au Conrad, un hôtel cinq étoiles du groupe Hilton (du nom de son arrière-grand-père Conrad Hilton, fondateur du groupe hôtelier Hilton).