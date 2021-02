Paris Hilton fiancée pour la 4e fois : Carter Reum "valait absolument le coup d'attendre !"

Des années après la diffusion de The Simple Life, Paris Hilton s'apprête à renouer avec une sorte de télé-réalité. Depuis le succès de son documentaire This is Paris (près de 20 millions de vues), la DJ a passé un contrat avec iHeart Radio pour une série de podcast où elle évoque sa vie de tous les jours avec des invités. Le premier épisode est programmé pour le 22 février prochain. Elle devrait y évoquer cette belle demande en mariage...

Ces fiançailles n'étaient pas les premières de Paris Hilton. L'héritière avait déjà accepté la demande du mannequin Jason Shaw, avec qui elle est restée une année en couple jusqu'en 2003. Ensuite, elle a été fiancée au producteur grec Paris Latsis, en décembre 2004. Après une relation avec Benji Madden ou encore Doug Reinhardt, Paris Hilton s'était fiancée à l'acteur Chris Zylka. Il avait fait sa demande sous les neiges d'Aspen en janvier 2018, avec une bague à 2 millions de dollars, avant de rompre en novembre 2018.

Décidément patiente, Paris Hilton se fiance désormais pour la quatrième fois de sa vie, à l'âge de 40 ans. Le temps qu'il faut pour trouver chaussure à son pied : Carter Reum, homme d'affaires américain rencontré en 2019. Ils avaient officialisé leur relation en septembre dernier.

En plus de cette belle nouvelle de fiançailles, Paris Hilton et Carter Reum pourraient avoir une autre bonne nouvelle à annoncer. Il y a quelques semaines, l'héritière expliquait avoir commencé un traitement de fécondation in vitro, afin d'augmenter ses chances de concevoir. "Comme ça, je peux choisir si je veux des jumeaux si j'en ai envie, par exemple. C'est Kim Kardashian qui m'a parlé de cette méthode. Je ne savais rien à ce propos !", avait confié la future mariée dans le podcast de Mara Schiavocampo.