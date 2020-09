Paris Hilton, sa sextape leakée à seulement 18 ans : "C'était comme être violée"

Dans This is Paris, Paris Hilton se livre sans retenue sur les zones sombres de sa vie. En décrivant des années de relations abusives causées par ses ex, l'héritière en vient à parler de sa sextape. Dans un nouvel extrait du documentaire YouTube Originals - qui sortira le 14 septembre prochain -, la jolie blonde explique qu'elle s'est sentie "forcée" de faire sa sextape avec son "vrai premier petit ami", Rick Salomon, ex-mari de Pamela Anderson.

"C'était ma première vraie relation. J'avais 18 ans. J'étais tellement amoureuse de lui et je voulais le rendre heureux. Je me rappelle juste qu'il a sorti la caméra. Je me suis sentie un peu forcée de la faire. C'était comme être violée électroniquement", a-t-elle expliqué dans This is Paris, d'après The Sun. Aujourd'hui encore, la sextape de Paris Hilton est trouvable sur internet.

"C'était un moment privé d'une adolescente [la majorité est fixée à 21 ans aux États-Unis, NDLR], qui n'est pas bien mentalement, mais tout le monde regardait ça et rigolait, comme si c'était quelque chose de drôle", a poursuivi la DJ, aujourd'hui âgée de 39 ans. Une chose est sûre, c'est que si la même chose arrivait maintenant avec une personnalité aussi jeune, l'opinion publique serait nettement plus bienveillante. "Si ça arrivait aujourd'hui, l'histoire serait différente. Ils m'ont fait passer pour la méchante. Comme si j'avais fait quelque chose de mal... J'étais juste perdue et j'avais tellement désespérément besoin d'être aimée que je suis tombée sur la plus mauvaise personne possible", déplore-t-elle.

"Cette sextape, c'est quelque chose que je regretterai toujours. J'étais une adolescente. J'étais amoureuse. J'ai fait confiance à la mauvaise personne, ça arrive. Je pense beaucoup aux filles plus jeunes - surtout quand elles sont en couple - qui veulent tellement être amoureuses et faire confiance, qu'elles partagent tout. Mais on ne sait jamais ce qu'il va se passer, parce que les gens changent et certains mecs ne sont pas des hommes bien", prévient Paris Hilton pour les plus jeunes de sa communauté.