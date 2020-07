Paris Hilton, ce lourd traumatisme secret de son enfance : "Personne ne sait"

Dans un documentaire-événement, Paris Hilton se confie sur son enfance et s'ouvre sur des sujets qu'elle n'avait jamais évoqués auparavant. Cette série-documentaire appelée This is Paris sera diffusée exclusivement sur YouTube Originals. Comme elle le révèle à People, le 21 juillet 2020, Paris Hilton s'apprête à évoquer des années de "violences psychologiques" qu'elle a subies adolescente dans un internat dans l'État de l'Utah.

"Je suis nerveuse. J'en tremble. C'est difficile de manger, parce que mon estomac est complètement retourné. Je ne sais pas... c'est quelque chose de très personnel et je n'aime pas en parler. Personne ne sait vraiment qui je suis", a-t-elle déploré, sans en dire plus sur cet événement traumatisant. "Quelque chose est arrivé dans mon enfance et je n'en ai jamais parlé, avec personne. J'en fais toujours des cauchemars", poursuit Paris Hilton, dans cette sorte de teaser pour son documentaire.

Harcèlement scolaire ? Drame familial ? Pour l'heure, on n'en saura pas davantage. Seul le synopsis de la série-documentaire nous en dit un peu plus sur ce traumatisme. "This is Paris revient sur le passé caché de l'icône internationale. Alors que Paris se confronte à ce trauma dévastateur qui a forgé qui elle est aujourd'hui, ce portrait raconte la vraie histoire d'une adolescente désespérée qui essaye de s'échapper", mentionne le résumé de la série.

Nicky, la soeur de Paris, et leur mère Kathy Hilton devraient également apparaître dans la série. On ne sait pas encore si Kim et Kyle Richards (Real Housewives of Beverly Hills) y témoigneront.

Il faudra attendre le 14 septembre 2020, date de sortie du documentaire, pour savoir de quoi Paris Hilton parle.