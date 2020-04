Paris Hilton en couple : l'héritière confirme sa relation avec Carter Reum !

Paris Hilton est une femme heureuse et elle a souhaité le crier à l'univers entier. Alors que la rumeur la veut en couple avec Carter Reum depuis le début de l'année 2020, la belle héritière a confirmé les bruits de couloir. Sur son compte Instagram, elle a choisi une occasion très spéciale pour partager une photographie sur laquelle elle embrasse son cher et tendre, qui vient de fêter ses 39 ans. "Joyeux anniversaire mon amour, écrit-elle. Ma chose préférée au monde, c'est de me créer des souvenirs à tes côtés. Tes baisers sont magiques. J'adore être à toi et savoir que tu es à moi."

Carter Reum est un entrepreneur, patron de la société d'investissement M13 et cofondateur – avec son frère Courtney – de la marque VEEV Spirits, spécialisée dans les alcools. Il a été aperçu main dans la main avec Paris Hilton lors d'une soirée organisée en marge de la 77e cérémonie des Golden Globes le 5 janvier dernier. "Il est dans le groupe d'amis de Gwyneth Paltrow, expliquait alors une source du site E! News. Il est connu à Hollywood. Ils se voient depuis un peu plus d'un mois. Ils sont très heureux ensemble. Ils se sont rencontrés grâce à des amis et tout le monde dit qu'ils forment un beau couple."