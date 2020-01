Paris Hilton de nouveau en couple : son chéri est un charmant businessman

Après plusieurs échecs sentimentaux, la socialite Paris Hilton a retrouvé l'amour ! L'Américaine de 38 ans sort aujourd'hui avec un homme du même âge qu'elle, entrepreneur de profession, répondant au nom de Carter Reum, affirme le site Just Jared.

Nos confrères outre-Atlantique relatent que le couple a été vu main dans la main à l'une des nombreuses soirées organisées en marge de la 77e cérémonie des Golden Globes, dimanche 5 janvier 2020 à Los Angeles. Une source, s'étant confiée pour sa part au site E! News, a raconté "qu'ils se souriaient et qu'elle mettait son bras autour de sa nuque pour le caresser". Et une autre source d'ajouter : "Paris était avec Carter Reum la nuit dernière. C'est un entrepreneur de start-up et un investisseur, et il est dans le groupe d'amis de Gwyneth Paltrow. Il est connu à Hollywood. Ils se voient depuis un peu plus d'un mois. Ils sont très heureux ensemble. Ils se sont rencontrés grâce à des amis et tout le monde dit qu'ils forment un beau couple."

Carter Reum est le patron de la compagnie d'investissement M13 et le cofondateur – avec son frère Courtney – de la marque VEEV Spirits, spécialisée dans les alcools. Une société dont la valeur est estimée par Business Insider à 5 millions de dollars. Pas de quoi faire pâlir Paris Hilton ! L'héritière du groupe hôtelier du même nom, également chanteuse, DJ, comédienne ou encore mannequin, possède une fortune évaluée par plusieurs sites à 300 millions de dollars...

Avant de fréquenter Carter Reum – qui apparaît parfois dans des programmes pour les chaînes de télé CBS ou FOX –, Paris Hilton a notamment été fiancée à Chris Zylka, son dernier boyfriend en date. Avant cela, la jolie blonde a aussi été en couple avec Thomas Gross, le charmant River Viiperi et même le jeune papa Benji Madden.

Thomas Montet