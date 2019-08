Paris Hilton : Le tatouage de son ex, qui tente de l'oublier

Paris Hilton et Chris Zylka, c'est bel et bien terminé. Et pour prouver qu'il est passé à autre chose, le comédien qui autrefois avait sa place dans le coeur de l'héritière a eu recours à un geste fort. Lui qui avait fait tatouer le prénom de sa douce sur son avant-bras à l'aide d'une typographie Disney - d'un goût discutable - a décidé d'ajouter un peu d'encre noire à sa peau. Terminées les références à son ex. Désormais, son membre supérieur est recouvert d'un immense gorille entouré de feuilles d'arbre. Si vous vous demandez pourquoi, il s'agirait simplement de son animal préféré, "gentil" et "paisible".

Selon une source de TMZ, Chris Zylka a passé environ six heures au salon de tatouage pour faire disparaître le souvenir de Paris Hilton. C'est Winson Tsai, qui officie chez CHRONIC INK TATTOOS à Markham, dans l'Ontario, qui s'est chargé de cette tâche délicate. Toujours selon le site américain, le comédien de 34 ans aurait expliqué avoir besoin que le nom de Paris Hilton soit camouflé avant qu'il ne retourne sur les plateaux de tournage à la fin de la semaine.

Le couple devait pourtant se dire "oui" devant le maire. Mais une fois le genou posé sur le sol enneigé, la bague grosse comme une mandarine enfilée au doigt fin de Paris, la cérémonie n'a cessé d'être reportée... jusqu'à être carrément annulée. "Leur relation commençait à perdre pied après près de deux ans ensemble, a expliqué un proche à Just Jared. Paris se consacrera à sa carrière de DJ et ses parfums pendant que Chris retournera à la comédie et à l'art, avec ses galeries éphémères avec Banksy pendant la foire d'Art Basel."