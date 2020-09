Paris Hilton veut fonder une famille à 39 ans : "C'est le sens de ma vie"

Dans le documentaire This is Paris, Paris Hilton revient sur les traumatismes de sa vie, mais aussi sur la femme qu'elle est désormais. C'est pour en faire la promotion en France que l'héritière de 39 ans a accordé une interview à Public, parue le 11 septembre 2020. L'occasion d'évoquer ses désirs de maternité.

En couple avec l'entrepreneur Carter Reum depuis la fin de l'année 2019, Paris Hilton veut désormais fonder une famille avec celui qu'elle considère comme le "partenaire idéal". "J'ai hâte d'avoir une famille avec mon homme. J'ai trouvé le partenaire idéal. Devenir maman, c'est désormais le sens de ma vie. J'espère que ce sera pour bientôt. Pour la première fois de ma vie, je suis heureuse !", s'est réjouie la DJ auprès de nos confrères.

Mais pour se marier, faut-il encore être fiancée. Questionnée sur une éventuelle demande en mariage de son homme, Paris Hilton dit n'avoir pas encore sauté le pas. "Non, pas encore. Mais il est clair que la première étape sera le mariage. Et en petit comité, cela me conviendra amplement !", a-t-elle assuré. Il semblerait qu'aujourd'hui, Paris Hilton troquerait bien volontiers son petit chihuahua sous l'aisselle contre un porte-bébé.

Question éducation, on imagine que Paris Hilton sera bien plus sympathique que ses parents. Jeune, Paris a été envoyée à l'internat, où elle a développé de l'anxiété et des crises de panique. "Mes parents sont très stricts. Pour me cadrer, ils ont décidé de m'inscrire en internat. Mais j'y ai vécu un enfer. On me hurlait dessus. L'objectif des encadrants était clair : me briser ! J'avais des crises de panique, je pleurais tous les jours. Cette torture mentale et physique m'a détruite. Il m'a fallu des années pour panser mes plaies. Ce documentaire, c'est l'opportunité, pour moi, d'enterrer les cauchemars de mon adolescence", a-t-elle déploré.

Dans This is Paris - diffusé sur YouTube Originals -, Paris Hilton évoque surtout ses anciennes relations abusives, l'épreuve de sa sextape, mais aussi les différents traumatismes de son enfance.

Retrouvez l'interview de Paris Hilton en intégralité dans le dernier numéro de Public.