Paris Hilton victime de violences conjugales: elle expose ses relations abusives

On croyait qu'elle avait vécu une jeunesse sans souci. Mais Paris Hilton passe désormais aux aveux. Alors qu'elle découvrait les jeux de l'amour et du hasard, la jolie héritière a été victime de nombreux abus. Elle s'est retrouvée plongée dans des relations toxiques à plusieurs reprises... notamment avec des compagnons violents. "J'ai été étranglée, je me suis fait frapper, explique-t-elle dans le documentaire YouTube Original intitulé This Is Paris. J'ai traversé des choses que personne ne devrait vivre."

Ces séquences seront dévoilées au grand public le 14 septembre 2020. Il y a fort à parier que de nouvelles révélations mettront en lumière le parcours pas si facile de Paris Hilton. Dans un extrait dévoilé par le magazine People, la jeune femme de 39 ans évoquait déjà les abus sordides dont elle avait été victime, adolescente, au sein d'un pensionnat. "J'avais été habituée à ce genre de comportement abusif à la Provo School, précise-t-elle. J'avais l'impression que c'était normal." Et c'est ainsi que cinq de ses romances se sont transformées en cauchemar.

"Ils avaient tous l'air de gentils garçons, se souvient Paris Hilton. Et puis leur vraie nature faisait surface. Ils devenaient jaloux, ils étaient constamment sur la défensive ou ils essayaient de me contrôler. Et puis venait le moment où ils devenaient violents physiquement, verbalement et émotionnellement." Aucun nom n'a, pour l'heure été divulgué. On connaît pourtant bon nombre de ses anciennes conquêtes.

La célèbre sextape qui la mettait en scène – la fameuse 1 Night in Paris – est d'ailleurs le fruit d'une de ces idylles compliquées. En 2003, Paris Hilton avait été, bien malgré elle, la vedette d'une vidéo à caractère pornographique. Ces images avaient été filmées par son ex, Rick Salomon, en 2001. "Je ne laisserais plus jamais quelqu'un comme ça entrer dans ma vie, assure-t-elle. J'avais rencontré la pire personne possible et si je n'étais pas passée par Provo avant, je n'aurais pas entretenu cette relation. Provo a affecté toutes les histoires d'amour qui ont suivi", raconte-t-elle Aujourd'hui, la BFF de Nicole Richie est sortie d'affaire. En couple avec l'entrepreneur Carter Reum, elle se sent "plus en sécurité que jamais". Le bonheur finit toujours par taper à nos portes, que l'on vive dans un petit appartement ou dans un hôtel cinq étoiles...