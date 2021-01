Paris Hilton bientôt enceinte de Carter Reum ? Elle débute un traitement de fécondation in vitro

Il est temps de passer à l'étape supérieure ! Folle amoureuse de Carter Reum après une vie jonchée de déceptions, Paris Hilton songerait à voir plus loin. Son nouveau projet ? Fonder une famille ! C'est ce qu'elle a assuré en intervenant récemment dans le podcast de Mara Schiavocampo. "Carter est vraiment l'homme dont je rêvais, s'est-elle émerveillée. C'est, à 100%, la bonne personne. On parle de mariage tout le temps, on réfléchit à des prénoms de bébés, tout ça. Je suis vraiment heureuse de voir les choses évoluer. De pouvoir, finalement, avoir une vraie vie."

Malheureusement, à 39 ans, Paris Hilton rencontre quelques problèmes. Pour satisfaire son désir fou de maternité, il faudra qu'elle soit médicalement assistée. "J'ai commencé un protocole de fécondation in vitro, a-t-elle révélé. Comme ça, je peux choisir si je veux des jumeaux si j'en ai envie, par exemple. C'est Kim Kardashian qui m'a parlé de cette méthode. Je ne savais rien à ce propos !" Leur amitié a connu des hauts et des bas mais, aujourd'hui, les deux milliardaires s'entendent comme larrons en foire. L'année dernière, la belle héritière expliquait que sa BFF lui avait suggéré de congeler ses ovules.

Les choses s'accélèrent entre Paris Hilton et Carter Reum, qui ne sont pourtant en couple que depuis un an. Le 5 janvier 2020, les amoureux avaient été repérés pour la première fois ensemble lors d'une soirée organisée en marge de la cérémonie des Golden Globes. Ils s'étaient rencontrés un peu plus tôt pour ne plus jamais se quitter. Carter Reum est un entrepreneur, patron de la société d'investissement M13 et cofondateur – avec son frère Courtney – de la marque VEEV Spirits, spécialisée dans les alcools.