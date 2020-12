Paris Hilton : 1 an d'amour avec Carter Reum, elle lui fait une déclaration émouvante

Paris Hilton ajoute : "Je ne préfèrerais vivre le restant de mes jours avant personne d'autre. J'avais entendu parlé de flammes jumelles avant, mais je n'y croyais pas avant de te rencontrer. Je t'aime pour toujours ma flamme jumelle, mon meilleur ami, ma moitié, mon compagnon pour la vie. Et j'ai hâte de vivre notre futur et une vie d'amour et d'aventure. Parce que quoi qu'il arrive, je serai toujours heureuse, je me sentirai toujours en sécurité et chez moi dans tes bras et à ton côté."

La touchante déclaration d'amour de l'ex-star de télé-réalité a touché ses plus de 13 millions de followers. Parmi eux, son ex-compagnon, le mannequin River Viiperi, avec qui Paris est visiblement restée en bons termes, lui a adressé ses félicitations en commentant sa publication par les emojis du coeur rouge et des applaudissements.

Carter Reum est un entrepreneur, patron de la société d'investissement M13 et cofondateur – avec son frère Courtney – de la marque VEEV Spirits, spécialisée dans les alcools. "Il est dans le groupe d'amis de Gwyneth Paltrow, précisait une source du site E! News en janvier dernier. Il est connu à Hollywood. Ils sont très heureux ensemble. Ils se sont rencontrés grâce à des amis et tout le monde dit qu'ils forment un beau couple."

Avec lui, Paris Hilton pourrait réaliser son plus grand rêve : fonder une famille !