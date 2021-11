Paris Hilton belle-maman : la fille de son mari Carter Reum, "complètement exclue" de leur vie

On l'a d'abord crue enceinte, en juillet 2021. Paris Hilton a peut-être démenti l'information dans la foulée, dans son podcast This is Paris, mais elle est bel et bien belle-maman ! Hé oui. En épousant son chéri Carter Reum, le 11 novembre 2021, la belle héritière de 40 ans a surtout hérité d'une petite fille de 9 ans dont nous n'avions jamais entendu parler. Et pour cause. Son compagnon n'entretient pas une relation très classique avec son enfant, selon les informations de Page Six.

Carter soutient sa fille financièrement depuis sa naissance

Avant de rencontrer Paris Hilton, Carter Reum a été en couple avec Laura Bellizzi, une star de télé-réalité américaine, originaire de Chicago, aperçue dans l'émission Secrets of Aspen - elle serait, d'ailleurs, l'ex de Mel Gibson. "Tout le monde est au courant de cette histoire depuis dix ans, explique le porte-parole de l'entrepreneur. Carter soutient sa fille financièrement depuis sa naissance et a bien prévu de continuer à le faire." Et c'est ainsi qu'il a signé les papiers de reconnaissance de l'enfant, sans même avoir requis un test de paternité. Mais il ne l'aurait vue qu'une seule et unique fois dans sa vie.