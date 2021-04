Paris Hilton : Amoureuse et sublime en robe décolletée, avec sa grosse bague aveuglante

Paris Hilton a toujours cru en l'amour, malgré ses nombreuses ruptures et déceptions. Elle est aujourd'hui l'heureuse fiancée de Carter Reum et ne cache pas son bonheur. En attendant son mariage, le couple sort le grand jeu en robe décolleté et costume pour préparer un autre événement.

La 93e édition des Oscars aura lieu le lundi 26 avril 2021. La prestigieuse soirée de remise de récompenses électrise déjà Los Angeles, une ferveur à laquelle Paris Hilton et Carter Reum ont regoûté ce mercredi 21 avril. La superstar de 40 ans et son chéri se sont rendus au Craig's, restaurant prisé de Melrose Avenue, à West Hollywood, pour un dîner pré-cérémonie des Oscars.

Paris Hilton a profité de cette sortie pour commencer son défilé de mode menant au jour J. Son premier look était composée d'une superbe robe rose Valentino décolletée. L'ex-star de télé-réalité l'a accessoirisée d'un collier en diamant assorti à son imposante bague de fiançailles, d'un sac à main également rose à motifs floraux et d'un bolero à fourrure.