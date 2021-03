Paris Hilton bientôt mariée : la "merveilleuse histoire" de son énorme bague de fiançailles

Paris Hilton et les diamants, c'est une histoire qui dure. Quelques années après avoir reçu l'immense bague de son ex Chris Zylka estimée à 2 millions de dollars, voilà que l'héritière est de nouveau fiancée, à Carter Reum. Invitée de l'émission On air with Ryan Seacrest le lundi 1er mars 2021, Paris Hilton en a dit plus sur sa nouvelle bague imposante et "inspirée du café La Palette à Paris".

"Elle a une merveilleuse histoire d'amour. Elle s'appelle The Paris", a-t-elle détaillé. Son futur mari a fait les choses très bien, puisque cette bague de fiançailles a été créée avec Jean Dousset, l'arrière arrière petit fils de Louis Cartier. "J'en suis obsédée... elle est ornée d'une quinzaine de diamants et à l'intérieur, il y a la lettre 'P' avec un saphir", a poursuivi Paris Hilton, sans dévoiler la valeur du bijou.