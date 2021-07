Paris Hilton enceinte ? Elle dément !

"Il valait absolument le coup d'attendre !", expliquait Paris Hilton au sujet de son fiancé Carter Reum. Le couple attendrait un heureux événement, à savoir la naissance de son premier enfant. La superstar de 40 ans est-elle réellement enceinte ? Elle répond à l'insistante rumeur... et aux nombreux messages de félicitations reçus !

L'heureuse nouvelle était signée Page Six ! Mardi 27 juillet 2021, le site américain affirmait que Paris Hilton était enceinte pour la première fois. L'intéressée a réagi dans son podcast, This Is Paris, et démenti le scoop. "Pas encore. J'attends après le mariage, a-t-elle précisé dans son dernier épisode. La seule chose que j'ai dans le four, ce sont mes délicieuses lasagnes."

Ce démenti va certainement attrister les proches et millions de fans de Paris Hilton. L'ex-star de la télé-réalité a confié qu'elle avait reçu de nombreux messages demandant une confirmation de sa grossesse et de félicitations pour la future naissance du bébé.