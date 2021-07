Paris Hilton enceinte : elle attend son premier enfant avec Carter Reum !

Paris Hilton est enceinte ! La star de télé-réalité, DJ, comédienne et même chanteuse attend son premier enfant rapporte le site Page Six. Un bébé qui vient consolider la belle histoire de coeur entre la blonde âgée de 40 ans et son amoureux du même âge, Carter Reum.

Alors que les représentants de Paris Hilton et de Carter Reum ont refusé de confirmer ou ne serait-ce que commenter la bonne nouvelle concernant cette grossesse, Page Six affirme donc que l'héritière la plus célèbre de la planète est enceinte. En janvier dernier, elle avait évoqué avec franchise ses envies de maternité, affirmant avoir entamé un traitement par fécondation in vitro (FIV) pour tomber enceinte. "Comme ça, je peux choisir si je veux des jumeaux si j'en ai envie, par exemple. C'est Kim Kardashian qui m'a parlé de cette méthode. Je ne savais rien à ce propos !", avait-elle expliqué dans un podcast.

Paris Hilton et Carter Reum, businessman qui travaille pour VEEV Spirits et M13, se sont fiancés en février dernier après un an seulement de relation amoureuse. L'homme d'affaires lui a demandé sa main lors d'un séjour sur une île privée, en lui offrant une bague sertie d'un diamant de chez Jean Dousset. "Carter est vraiment l'homme dont je rêvais. C'est à 100%, la bonne personne. On parle de mariage tout le temps, on réfléchit à des prénoms de bébés, tout ça. Je suis vraiment heureuse de voir les choses évoluer. De pouvoir, finalement, avoir une vraie vie", ajoutait l'ancienne star de l'émission culte de télé-réalité The Simple Life dans le podcast.

Paris Hilton a connu plusieurs histoires d'amour avant de tomber sur le père de son enfant. Ainsi, l'héritière du groupe hôtelier du même nom a été en couple avec le mannequin Jason Shaw, l'héritier Paris Latsis ou encore l'acteur Chris Zylka...

Toutes nos félicitations à la future maman.