Paris Hilton s'est mariée ! Première photo de son fastueux mariage avec Carter Reum

Le public pourra très bientôt découvrir le grand mariage de Paris Hilton et Carter Reum à l'écran puisque des caméras ont tout suivi pour la nouvelle docu-série de 13 épisodes intitulée Paris in Love, dont le premier épisode a été diffusé jeudi sur la plateforme de streaming américaine Peacock. "Je voulais que mes fans voient que j'ai trouvé mon prince charmant et mon mariage de conte de fées", l'héritière avait-elle expliqué en août dernier sur le plateau de Jimmy Fallon. A l'époque, elle avait précisé qu'elle comptait porter pas moins de dix robes pour ses trois jours de mariage !

Pour rappel, Paris Hilton et l'entrepreneur Carter Reum s'étaient fiancés en février dernier alors qu'ils célébraient tous deux leurs 40 ans sur une île privée. Le couple se fréquente depuis près de deux ans et projette déjà de fonder une famille pour très bientôt. Avant cette relation, l'héritière de la chaîne d'hôtels Hilton s'était fiancée à trois reprises, avec Jason Shaw en 2002, avec le Grec Paris Kassidokostas-Latsis en 2005 et l'acteur Chris Zylka en 2018, sans aller jusqu'au grand jour.