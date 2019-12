Paris Hilton amère : Elle bloque l'entrée d'un concert à son ex-fiancé

Paris Hilton est du genre rancunière. D'après les informations de Page Six , datées du 11 décembre 2019, l'héritière aurait demandé aux videurs de la boîte de Miami où elle mixait de ne surtout pas faire rentrer son ancien fiancé, Chris Zylka.

Des sources présentes lors de cette soirée disent que Paris Hilton était en train de mixer au Wall Lounge, club de l'hôtel W South Beach de Miami, lorsqu'elle a appris que son ex était de sortie dans cette même ville. Toujours selon nos confrères américains, c'est là qu'elle aurait donné l'alerte aux videurs, s'assurant au passage que Chris Zylka ne rentre jamais dans l'enceinte de la boîte.

"C'était juste au cas où il se pointe. Elle s'est sentie plus en confiance", a ajouté une source. Chris Zylka n'aurait même pas tenté de rentrer. Paris Hitlon aurait commencé à mixer à partir d'une heure et demi du matin.

Pour rappel, Paris Hilton et Chris Zylka se sont rencontrés en 2015 à l'Art Basel de Miami. Deux ans plus tard, le couple se fiançait, en janvier 2017. Mais après trois ans de relation, le couple finit par se séparer, en novembre 2018. "Ils avaient des problèmes", "Elle est trop occupée avec sa carrière de DJ et la sortie de ses parfums", pouvait-on alors lire dans la presse.

Lors de leurs fiançailles dans la luxueuse station de sports d'hiver américaine, Aspen, Chris Zylka avait offert une bague estimée à plus de 2 millions d'euros. Même si Paris Hilton ne porte plus cette bague surmontée d'un diamant de 20 carats, elle refuse encore aujourd'hui de rendre le bijoux à son ex.