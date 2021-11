Paris Hilton : Son mariage XXL avec Carter Reum se prépare, des photos dévoilées !

Paris Hilton va se marier le 11 novembre 2021 à son fiancé Carter Reum. Une union qui intervient après les fiançailles du couple, annoncées en février dernier. C'est à Los Angeles, dans un lieu hautement symbolique pour la jolie blonde de 40 ans, que se déroulera la fête.

Pour son mariage, Paris Hilton a donc choisi d'accueillir ses invités dans la demeure de son défunt grand-père Barron Hilton - celui qui a fait prospérer l'empire hôtelier du même nom, lancé par Conrad à la fin des années 1910 - situé dans le quartier de Bel-Air. Des photos aériennes montrent que les préparatifs avancent bien puisqu'une scène en bois, servant de dancefloor et d'espace de réception, est en construction dans le jardin et s'étend jusqu'à une piscine. D'immenses installations florales ont déjà été terminées et elles représentent les initiales entrelacées des futurs mariés grâce à des fleurs blanches et roses.

Selon des sources bien informées ayant parlé à la presse américaine, Paris Hilton prévoit de porter pas moins de 11 robes différentes lors du grand jour dont une de la maison Valentino ; elle a récemment été vue faisant des essayages à New York. Une folie vestimentaire que la DJ, chanteuse et comédienne explique par le fait que le mariage se déroule le 11/11. Ses followers sur les réseaux sociaux savent qu'elle adore les inciter à faire un voeux à chaque fois qu'elle remarque une date ou un horaire de ce genre.

Parmi les invités, il faudra bien évidemment compter sur sa soeur Nicky Hilton mais aussi sur plusieurs VIP dont Kim Kardashian. Viendra-t-elle avec son supposé nouveau compagnon Pete Davidson ? Les convives ont pu acheter des cadeaux pour les futurs mariés sur une liste déposée plusieurs mois à l'avance comprenant notamment de la vaisselle de chez Hermès, des ustensiles Christofle ou des objets de chez Baccarat...

Avant la soirée, Paris Hilton et Carter Reum devaient se marier religieusement à la Good Sherpherd Church du quartier de Beverly Hills. Toutefois, un invité à préciser qu'il y aurait eu un changement de plan de ce côté là. Le couple fera-t-il venir un prêtre jusqu'au lieu de la réception plutôt que de se rendre à l'église ?