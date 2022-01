Ashley Graham maman, elle dévoile le sexe de ses deux bébés !

Double dose de bonheur pour les heureux parents. Le vendredi 7 janvier 2022, Ashley Graham a annoncé sur son compte Instagram qu'elle avait finalement accouché, non pas d'un enfant, mais de frères jumeaux. Il est donc temps de profiter, comme il se doit, de cette famille désormais nombreuse ! "Justin et moi-même sommes très heureux de pouvoir vous annoncer que nos petits garçons sont arrivés, a-t-elle écrit. Ils sont nés tôt ce matin à la maison et sont heureux et en bonne santé."

Je vais prendre un peu de temps pour moi, pour guérir

Ashley Graham a rencontré le réalisateur Justin Ervin quand elle était âgée de 21 ans. Ils faisaient, à l'époque, du bénévolat ensemble dans une église. Fiancés en 2010, ils se sont mariés deux mois plus tard et ont accueilli leur fils aîné, Isaac Menelik Giovanni, en janvier 2020. Voilà pourquoi le sublime modèle a décidé, à la suite de ce second accouchement, de s'accorder une petite pause loin des réseaux sociaux. "Je vais prendre un peu de temps pour moi, pour guérir et me reconnecter à mon mari et à mes trois garçons, a-t-elle ajouté. Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir en partager davantage avec vous tous."