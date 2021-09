Ashley Graham enceinte : nouvelle (bonne) surprise, elle n'attend pas qu'un seul bébé !

Son actu, sa famille, ses looks... Ashley Graham partage beaucoup avec ses abonnés Instagram. Elle leur a récemment annoncé être enceinte pour la deuxième fois. Le mannequin a une autre surprise : elle n'attend pas un, mais bien deux bébés !

Ashley Graham est enceinte de jumeaux ! Ses plus de 14 millions de followers ont appris l'heureuse nouvelle en regardant une vidéo publiée par la jolie brune, ce lundi 20 septembre 2021. Dans le clip, Ashley et son mari Justin Ervin découvrent qu'ils attendent leur deuxième enfant en lisant les résultats de deux tests de grossesse. Dans la séquence suivante, le mannequin assiste à une échographie et ne cache pas sa surprise en voyant deux bambins... et deux sexes masculins !

"On va avoir trois garçons", affirme Ashley, allongée sur la table de consultation, à son mari Justin Ervin qui filme. En commentaire, le couple a reçu des milliers de messages de félicitations. La fille du défunt Kobe Bryant, Natalia Bryant, celle d'Alec Baldwin et Kim Basinger, Ireland Baldwin, Emily Ratajkowski et bien d'autres ont exprimé leur joie pour Ashley Graham et son époux.