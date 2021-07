Ashley Graham enceinte de son 2e enfant : elle dévoile son ventre arrondi

Je ne me doutais vraiment pas que ça allait faire si mal

Entre ses prises de position sur la réalité de l'accouchement ou l'allaitement, Ashley Graham avait notamment évoqué son énervement contre les mèred qui assurent que les douleurs étaient raisonnables. "Je ne me doutais vraiment pas que ça allait faire si mal, expliquait-elle. Elles n'évoquent pas la douleur astronomique qu'on traverse, surtout si tu veux accoucher de manière naturelle. Mais quand je regarde mes nouvelles vergetures, et tous les changements que mon corps a subi, ça me rappelle qu'en tant que femme, on est toutes des super-héroïnes. Je me suis toujours dit que nos corps étaient faits pour ça. C'est une si jolie chose que d'être capable de donner la vie..." Compte à rebours enclenché jusqu'à la prochaine épreuve.