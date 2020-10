Ashley Graham : Entièrement nue devant son miroir, elle assume rondeurs et vergetures

En commentaire, les compliments pleuvent. Le top model Helena Christensen se permet même de corriger sa description par la phrase "Belle fille toute nue". Emily Ratajkowski a écrit ce qu'elle voit sur la photo : "Une fille de toute beauté."

Ashley Graham est l'un des mannequins qui a influencé une nouvelle tolérance et ouverture d'esprit dans l'industrie de la mode. La jolie brune a silencieusement combattu des remarques déplacées jusqu'à normaliser les corps autres que minces.

Sur les réseaux sociaux, la maman du petit Isaac (9 mois, né de son mariage à Justin Ervin) a toujours fait preuve de transparence avec ses followers. Dans une récente interview publiée par le magazine Elle, Ashley racontait son accouchement et les changements de son corps : "Quand je regarde mes nouvelles vergetures, et tous les changements que mon corps a subis, ça me rappelle qu'en tant que femme, on est toutes des superhéroïnes. Je me suis toujours dit que nos corps étaient faits pour ça. C'est une si jolie chose que d'être capable de donner la vie."