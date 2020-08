Ashley Graham pose nue avec son fils : vergetures, poids... son "nouveau corps"

Dans le dernier numéro du ELLE américain, Ashley Graham évoque sa grossesse dans les détails. Le 17 février, elle a accouché chez elle et de façon naturelle d'un petit garçon prénommé Isaac. Interviewée par la géniale Kristen Bell (The Good Place), le mannequin américain avoue avoir eu extrêmement mal durant son accouchement. "Je ne me doutais vraiment pas que ça allait faire si mal", commence-t-elle.

Ashley Graham s'en prend ensuite à toutes ces mères qui disent que ça fait mal "de façon calme". "Elles n'évoquent pas la douleur astronomique qu'on traverse, surtout si tu veux accoucher de manière naturelle", déplore la jeune maman. Ayant mis au monde son enfant juste avant le confinement, Ashley Graham a eu ensuite tout le temps de partager son quotidien avec ses abonnés. Elle a publié plusieurs photos de son corps trandformé par sa grossesse, d'autres où l'on pouvait voir ses vergetures, sa prise de poids, sa cellulite.

"Quand je regarde mes nouvelles vergetures, et tous les changements que mon corps a subi, ça me rappelle qu'en tant que femme, on est toutes des super-héroïnes. Je me suis toujours dit que nos corps étaient faits pour ça. C'est une si jolie chose que d'être capable de donner la vie", a raconté Ashley Graham, 32 ans.

Aujourd'hui, elle a accepté ce nouveau corps mais ça n'a pas été évident. "Je prenais rapidement du poids. Puis j'ai eu des vergetures sur mon ventre. Je me suis dit : 'Mon dieu, ça ne peux pas arriver'. Au début, c'était dévastateur, puis quand j'ai rencontré Isaac, j'ai dit : 'Non, c'est exactement ce que chaque femme a raconté depuis des siècles. Ce n'est pas juste une blessure de combat. C'est quelque chose qui a changé ma vie à jamais et je vais célébrer mon nouveau corps'", a-t-elle raconté.

Ashley Graham est tellement à l'aise avec son corps qu'elle n'a pas hésité à poser nue avec son fils contre elle. Confinement oblige, c'est son mari, Justin Ervin, qui a pris cette superbe photo.